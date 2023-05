Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Motorradfahrer baut Unfall (05.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Motorradfahrer am Freitag gegen 13 Uhr auf der Roggenbachstraße. Ein 50-jähriger Honda-Fahrer kam kurz vor der Straße "Am Warenberg" nach links von der Straße ab und stürzte auf eine Wiese. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, weshalb ihn ein Rettungsdienst in eine Klinik brachte. Die Polizei stellte bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest und ließ eine Blutprobe entnehmen. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Gegen den Mann wird jetzt wegen Verursachen eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

