Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Kradfahrern

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am 30.04.2023 ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Die 62jährige niederländische Kradfahrerin befuhr die B 53, von Ürzig kommend, in Richtung "Zeltinger Kreisel". Kurz vor dem Kreisel fuhr sie in einer Rechtskurve aus unerklärlichen Gründen geradeaus weiter und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 64jährigen Kradfahrer aus dem Kreis Cochem-Zell. Beide Fahrzeugführer stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz befanden sich 2 Rettungs- und 1 Notarztwagen des DRK und die Polizei Bernkastel-Kues.

