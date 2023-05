Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen und Bad Dürrheim) Betrunken im Straßenverkehr unterwegs (06./07.05.2023)

Villingen-Schwenningen / Bad Dürrheim (ots)

Gleich zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer hat die Polizei bei Kontrollen am Samstag und Sonntag aus dem Verkehr gezogen. Am Samstag gegen 19 Uhr kontrollierten die Beamten in der Straße "Mühlweg" einen 50-jährigen E-Bike Fahrer, bei dem sie alkoholische Beeinflussung feststellten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Einen 45-Jährigen Toyota-Fahrer kontrollierte eine Polizeistreife am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in der Friedrichstraße in Bad Dürrheim. Auch hier zeigte der Fahrer deutliche Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung, was ein Alkoholtest mit einem Wert von rund 1,5 Promille bestätigte. Beide Verkehrsteilnehmer mussten eine Blutprobe abgeben und müssen mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell