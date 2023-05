Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rettungsgasse nicht freigehalten

Polizei zeigt mehrere Autofahrer an (06.05.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Gegen mehrere Autofahrer hat die Polizei am Samstagmittag gegen 12 Uhr Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Beamten waren auf der Autobahn 81 Zwischen der Anschlussstelle Tuningen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim zu einem Unfall unterwegs. Dabei nutzten sie im bereits entstandenen Rückstau die sogenannte "Rettungsgasse". Drei Autofahrer hielten die Rettungsgasse nicht frei, blockierten die Durchfahrtsgasse und behinderten die Polizei dadurch bei der Anfahrt zur Unfallstelle. Alle drei Autofahrer müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

