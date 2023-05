Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim/ Lkr. Tuttlingen) Berauschter Autofahrer baut Unfall (06.05.2023)

Bubsheim (ots)

Ein berauschter Autofahrer hat am Samstagmittag, gegen 11.15 Uhr, auf der Landesstraße 413 einen Unfall gebaut und einen Blechschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro verursacht. Ein 20-jähriger Mann fuhr mit einem BMW auf der L 413 von Böttingen herkommend in Richtung Bubsheim. Als eine vor dem jungen Mann fahrende 40-Jährige ihren VW Golf abbremste, um nach rechts in einen Feldweg einzubiegen, krachte der 20-Jährige auf das Heck des VW. Die Beamten konnten Anzeichen einer Drogenbeeinflussung bei dem Autofahrer feststellen. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Der 20-Jährige musste daraufhin seinen Führerschein und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unter Drogeneinfluss verursachten Unfalls. Die Höhe des am BMW entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro und am VW auf ungefähr 2.000 Euro.

