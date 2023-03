Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230314 - 0317 Frankfurt-Rödelheim: Trickbetrug - falsche Polizisten schlagen wieder zu!

Frankfurt (ots)

(lo) Im Laufe des gestrigen Vormittags (13. März 2023) kam es in der Reifenberger Straße zu einem Trickbetrug. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und erbeuteten so die Wertsachen einer 81-jährigen Frau. Die Geschädigte erhielt am Vormittag einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser teilte ihr mit, dass im Rahmen der Festnahme einer Diebesbande ein Zettel mit ihrem Namen aufgefunden worden sei und daher der Verdacht bestehe, dass sie möglicherweise Opfer eines Diebstahls / Einbruchs werden könnte. Nachdem der falsche Polizist das Vertrauen der älteren Dame gewonnen hatte, überredete er sie, ihre Wertgegenstände der "Polizei" zu übergeben, ein "Mitarbeiter" sei bereits unterwegs, um diese in Empfang zu nehmen.

Zehn Minuten später läutete die Türglocke und der "Mitarbeiter" stand vor der Tür. Sie übergab ihm insgesamt 127 Goldmünzen und einen Goldbarren im Gesamtwert von ca. 110.000 Euro. Als sich die 81-Jährige im Nachgang zu der Übergabe bei der echten Polizei nach den Maßnahmen erkundigte, mussten ihr die Polizeibeamten am Telefon mitteilen, dass sie Opfer einer Straftat geworden war. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweisen zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche:

- Die Polizei oder die Justiz bittet Bürgerinnen und Bürger niemals um Geldbeträge oder Überweisungen am Telefon. - Lassen Sie sich nicht von der Rufnummer auf dem Display täuschen. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle. Wählen Sie die Nummer im Anschluss selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. - Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und auf keine Diskussionen ein. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und drücken Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf. - Sprechen Sie mit Unbekannten niemals über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauenspersonen über den Anruf. - Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der 110. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, oder man versucht hat, Sie zu betrügen.

