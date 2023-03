POL-F: 230313 - 0315 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) - (lo) Bei einem 27-jährigen Mann sind am Freitag (10. März 2023) im Rahmen einer Personenkontrolle mehrere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt worden. Es kam zur Festnahme. Gegen 12:15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Mann aus Friedberg in einer Spielothek in der Niddastraße. Im Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten in ...

