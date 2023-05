Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Scheibe mutwillig beschädigt (05.05.2023)

Spaichingen (ots)

Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, hat ein Jugendlicher mutwillig auf der Sallancher Straße eine Scheibe einer Bushaltestelle beschädigt und einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Der Unbekannte, der in einer Gruppe unterwegs war, warf mit einem Stein die Glasscheibe ein. Der Täter war mit einem schwarzen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

