Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe/ Pedelec gestohlen

Container aufgebrochen/ Versuchte Brandstiftung an Schulfassade

Lüdenscheid (ots)

Ein 78-jähriger Lüdenscheider wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Herscheider Landstraße bestohlen. Während er seine Waren zusammensuchte, streckte seine Geldbörse noch einer der äußeren Jackentaschen. Gegen 11 Uhr wollte er an der Kasse bezahlen und suchte vergeblich nach dem Portemonnaie. Er hatte im Laden nichts Verdächtiges bemerkt. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf und veranlasste eine KUNO-Sperrung.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Geldbörsen und Wertsachen sollten deshalb möglichst eng am Körper getragen werden, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gelegt werden.

Am Freitag zwischen 20.10 und 20.25 Uhr wurde an der Knapper Straße, dort vor dem Netto-Markt, ein Pedelec gestohlen. Die Eigentümerin hatte es mit einer an einem Zaun befestigt. Als sie zurückkehrte, waren das Conway-E-Bike und die Kette weg.

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Container am Grebbecker Weg aufgebrochen und etwa 20 Sätze Felgen gestohlen. Ein weiterer Container wurde beschädigt.

Am Wochenende wurde versucht, die Außenfassade der Grundschule Lösenbach an der Schubertstraße anzuzünden. Unbekannte beschädigten außerdem mehrere Fenster an verschiedenen Gebäudeseiten und ein Regenfallrohr. Die Schäden wurden zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen verursacht. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell