POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte versuchten am Donnerstagmorgen gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Heedfelder Straße zu gelangen. Die Täter nutzen für den versuchten Einbruch offenbar einen relativ kurzen Zeitraum zwischen 07:00 und 07:35 Uhr. Sie scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. ...

