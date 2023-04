POL-MK: Holzhütte an "Dirtpark" beschädigt

Altena (ots) - Wer versucht, mit einer gefundenen Bankkarte Geld abzuheben, der begeht gleich zwei Straftaten. Ein 24-jähriger Mann aus Altena hatte am Donnerstag vor Ostern seine Geldbörse verloren. Er war am Bahnhof aus dem Zug ausgestiegen und dort in die Apotheke gegangen. Dort bemerkte er den Verlust. In dem Portemonnaie steckte auch eine Bankkarte. Damit ging der Finder am vergangenen Dienstag zum Geldautomaten ...

