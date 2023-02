Polizei Essen

POL-E: Essen: 12-Jährige am Bahnhof Kray Nord attackiert - Tatverdächtige in U-Haft

Essen (ots)

45307 E-Kray: Am 12. Februar berichtete die Bundespolizei über einen Sachverhalt, bei dem eine 12-Jährige von mehreren Unbekannten in einem Zug am Kray Nord Bahnhof attackiert wurde. Im Rahmen der Fahndung konnten Bundespolizisten zwei weibliche Jugendliche antreffen, die als mögliche Täterinnen in Frage kamen.

Hier gelangen Sie zu der Pressemeldung der Bundespolizei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5438953 Die Ermittlungsgruppe Jugend der Polizei Essen übernahm die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Im Rahmen der Sachbearbeitung konnte der Verdacht gegen die beiden 14- und 15-jährigen Jugendlichen erhärtet werden.

Die beiden Minderjährigen sind in der Vergangenheit mehrfach kriminalpolizeilich, auch wegen diverser Gewaltdelikte, in Erscheinung getreten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen vorgestern (13. Februar) Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Deutschen.

Die Ermittlungen im Haus des Jugendrechts dauern an. /PaPe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell