Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mädchen angegriffen - Bundespolizisten stellen zwei Tatverdächtige

Essen (ots)

Am Freitagabend (10. Februar) sollen Unbekannte eine 12-Jährige in einer S-Bahn attackiert haben. Wenig später stellten Bundespolizisten zwei Jugendliche am Haltepunkt Essen-Kray Nord fest.

Gegen 20:15 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei, über eine körperliche Auseinandersetzung in der S 2 (Dortmund - Essen). Eine vierköpfige Gruppe soll beim Halt in Essen-Kray Nord eine 12-Jährige angegriffen haben. Die Bahnmitarbeiter seien eingeschritten, woraufhin die Tatverdächtigen die S-Bahn verließen und flüchteten.

Die Deutsche fuhr mit ihrer Begleiterin (12) bis zum Hauptbahnhof Essen, wo Bundespolizisten sie empfingen. Eine ärztliche Versorgung der Geschädigten war nicht notwendig.

Beim Halt der S-Bahn sollen vier Jugendliche diese bestiegen haben. Einer der Unbekannten soll in der Tür stehen geblieben seien, während die anderen drei der Essenerin an den Haaren gezogen, mit Fäusten auf sie eingeschlagen und sie getreten haben sollen.

Zeitgleich führten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Haltepunkt Essen-Kray Nord eine Nahbereichsfahndung durch. Dabei konnten zwei Jugendliche (14, 15) aus Essen festgestellt werden.

Die Beamten sicherten die Videoaufnahmen und werten diese nun aus. Die Erziehungsberechtigte der 12-Jährigen wurde kontaktiert und nahm ihre Tochter anschließend in ihre Obhut. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung gegen die Deutschen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell