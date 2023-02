Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unmittelbarer Fahndungserfolg: Bundespolizei stellt Taschendiebe nach Flucht in andere Stadt

Köln-Düsseldorf (ots)

"Bloß schnell weg!"- dachten sich drei Taschendiebe heute Morgen (10. Februar), nachdem sie am Kölner Hauptbahnhof eine Aktentasche und eine Geldbörse gestohlen hatten. Doch die Rechnung ging nicht auf: Einsatzkräfte der Bundespolizei in Köln werteten umgehend Videoaufzeichnungen aus und kamen so an Fahndungsbilder. Nach guter Zusammenarbeit mit der Bundespolizei in Düsseldorf klickten die Handschellen.

Heute Morgen gegen 07 Uhr meldete sich ein 52-jähriger Kölner auf der Dienststelle der Bundespolizei und gab an, soeben bestohlen worden zu sein. Seine Aktentasche mitsamt Tablet, sowie seine Geldbörse wären nach Ablenkung durch Unbekannte verschwunden. Nicht nur das Portemonnaie, sondern auch die leere Aktentasche konnten durch Zeugen und Polizisten aufgefunden werden. Sofort werteten Einsatzkräfte Videoaufnahmen aus dem Kölner Hauptbahnhof aus und konnten die drei Tatverdächtigen erkennen. Mittels Lichtbildern aus den sichergestellten Aufzeichnungen ging die Bundespolizei in die Fahndung, erkannte nur kurze Zeit später, wie die Männer in die S-Bahn Linie 11 nach Düsseldorf einstiegen. Es folgte ein Anruf bei den Kolleginnen und Kollegen in der Landeshauptstadt, welche zwei der Gesuchten direkt nach Einfahrt der S-Bahn am Gleis 13 festnehmen konnten. Der dritte, der zunächst noch unerkannt fliehen konnte, wurde wenig später ebenfalls gestellt. Die Einsatzkräfte in Düsseldorf stellten die Identität der Algerier fest und fanden bei der Durchsuchung nicht nur das gestohlene Tablet des Kölners, sondern zusätzlich über 100 Euro Bargeld und einen fremden Rucksack. Die Ermittlungen wegen Diebstahls dauern an.

