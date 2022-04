Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit gefälschtem Pass von Paris nach Mailand

Kehl (ots)

Gestern stellten Beamte der Bundespolizei, bei einer Buskontrolle im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, einen gefälschten Reisepass fest. Der kontrollierte, nigerianische Staatsangehörige wollte von Paris nach Mailand reisen. Hierbei führte ihn sein Weg über die Kehler Europabrücke. Er wies sich gegenüber den Kontrollbeamten mit einem gefälschten Reisepass aus. Später gab er in der Vernehmung an, dass er das Dokument in seinem Heimatland bekommen hätte. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde der Nigerianer an die Ausländerbehörde weitergeleitet, diese ist für die Aufenthaltsbeendigung zuständig.

