Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbrüche an der Heedfelder Straße/Sachbeschädigung an Autos/ Am Geldautomaten abgelenkt und bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstagmorgen gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Heedfelder Straße zu gelangen. Die Täter nutzen für den versuchten Einbruch offenbar einen relativ kurzen Zeitraum zwischen 07:00 und 07:35 Uhr. Sie scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben.

Ebenfalls an der Heedfelder Straße versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Werkstatt zu gelangen. Der Versuch eine Tür aufzuhebeln misslang.

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen verschafften sich Unbekannte zudem an der Heedfelder Straße Zutritt zu einem Lagerraum einer Firma. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet.

Täterhinweise liegen bei den drei Taten bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache in Lüdenscheid zu wenden. (schl)

Zwischen Donnerstagmorgen, 08:20 Uhr und Donnerstagabend, 18:00 Uhr wurden insgesamt drei Fahrzeuge in der Mittelstraße zerkratzt. Die drei Autos wiese entsprechende Schäden auf, die vermutlich von einem spitzen Gegenstand stammten. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Ein 56-Jährige hob am Donnerstagnachmittag, gegen 12:40 Uhr, an einem außenliegenden Geldautomaten einer Bankfiliale an der Wilhelmstraße Geld ab. Während des Auszahlungsvorgangs näherte sich eine ca. 13-14 Jahre alte Jugendliche mit schwarzer Winterjacke, schwarzer Stoffmaske und schwarzen Sneakern. Sie sprach die Geschädigte von der Seite an und fragte nach einem Geldwechsel. Davon abgelenkt entfernte sich die 56-Jährige ein paar Schritte vom Geldautomaten. Als sie wenig später feststellte, dass sie das Geld im Automaten stecken gelassen hatte, sah sie die Tatverdächtige mit zwei weiteren Mädchen (ebenfalls beide ca. 13-14 Jahre alt und dunkel gekleidet) weglaufen. Das Geld war nicht mehr im Automaten. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell