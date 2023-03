Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Verkaufsautomaten aufgebrochen - Bargeld entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.03.2023:

Fritzlar- Haddamar

Aufbruch eines Eierautomaten

TZ: Dienstag, 21.03.2023, 04:00 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 04:05 Uhr

Erneut wurde ein Eierautomat von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Der Eierautomat in der Eichstraße in Fritzlar-Haddamar wurde erst Ende Dezember 2022 von unbekannten Tätern angegangen (wir berichteten).

Diesmal verschaffte sich der unbekannte Täter durch das Aufhebeln der äußeren Sicherungen Zugriff zum Innenbereich des Automaten und hebelte in der Folge die Geldkassette auf. So gelang es dem unbekannten Täter Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Bereichs zu entwenden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5.000,- EUR.

Der unbekannte Täter wurde bei der Tatausführung aufgezeichnet und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,70 m groß. Der unbekannte Täter trug bei der Tatausführung eine schwarze Stoffjacke mit Kapuze und weißem Reißverschluss, einen schwarzen Pullover sowie eine graue Jogginghose mit einem breiten dunklen Streifen an der Außenseite der sich über die ganze Hosenlänge erstreckt.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

----------------------------

Felsberg-Neuenbrunslar

Aufbruch eines Verkaufsautomaten

TZ: Montag, 20.03.2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 07:00 Uhr

Auch in der Dorfstraße in Felsberg-Neuenbrunslar wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Verkaufsautomat durch unbekannte Täter angegangen. Die unbekannten Täter hebelten den Verkaufsautomaten auf und gelangten so an die innere Geldkassette. Die unbekannten Täter entwendeten daraufhin einen Bargeldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 150,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

