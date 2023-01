LPI-GTH: Bargeld aus Firma gestohlen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen nachdem durch Unbekannte am 14.12. oder 15.12.2022 den Boden einer Bücherbox am Wetzlaer Platz in Brand gesetzt wurde. Passanten bemerkten das Feuer und konnten es zügig löschen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0310123/2022. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

