Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs KN) Autoinsassen bei Unfall leicht verletzt

Singen (ots)

Zwei Leichtverletzte gab es bei einem Unfall am Mittwoch im Singener Industriegebiet. Dort war eine 62-jährige Autofahrerin gegen 14 Uhr mit ihrem Renault Twingo im "Gaisenrain" in Richtung Georg-Fischer Straße unterwegs. Beim Überqueren der Grubenwaldstraße stieß sie mit dem VW-Bus eines 58-Jährigen zusammen, der Vorfahrt hatte. Beide zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Der Kleinwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den bereits älteren Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

