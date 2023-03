Polizei Homberg

POL-HR: Wohnungseinbruch - Unbekannte entwendeten Bargeld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.03.2023:

Fritzlar

Wohnungseinbruch

TZ: Samstag, 18.03.2023, 17:00 Uhr bis Sonntag, 19.03.2023, 03:00 Uhr

Unbekannte sind von Samstag auf Sonntag in eine Wohnung in der Hintergasse in Fritzlar eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Bereich des Erdgeschosses auf und verschafften sich somit Zutritt zur Wohnung. Die unbekannten Täter durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten daraufhin Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell