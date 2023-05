Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter bei Einbruch überrascht- Hotelfenster geöffnet

Herford (ots)

(sls) Überrascht durch einen lauten Knall, wurde in der Nacht zu Pfingstsamstag (28.5.) eine Hotelbewohnerin an der Mindener Straße aus dem Schlaf gerissen. Als sie nach dem Grund des Geräusches gegen 03.05 Uhr schauen wollte, bemerkte sie eine zerbrochene Glasvase auf dem Fußboden. In einem Fensterrahmen ihres Hotelapartments konnte sie schemenhaft eine dunkel gekleidete Person erkennen, die aus dem Fenster sprang und in Richtung Werrestraße/Bruchstraße davon lief. Nach ersten Ermittlungen konnte der bislang unbekannte Täter kein Diebesgut mitnehmen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der flüchtenden Person verlief bislang negativ. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die zur Tatzeit eine verdächtige Person im Umfeld des Hotels beobachtet haben und Angaben zu diesem oder dem Einbruch machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell