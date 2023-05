Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Werkstatt- Täter verschaffen sich über Garten Zutritt

Bünde (ots)

(sls) Als am Samstagnachmittag die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Südlenger Straße in ihre Werkstatt gingen, bemerkten sie, dass verschiedene hochwertige Werkzeuge entwendet wurden. Die Werkstatt befindet sich seitlich in anliegenden Räumlichkeiten einer Garage und ist auch von außen zu erreichen. Nach bisherigen Ermittlungen betraten unbekannte Täter den hinteren Gartenbereich und gelangten von dort zu den Werkstatträumen. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Akkuschrauber, eine Stichsäge und eine Flex der Marke Bosch. Ebenfalls mitgenommen wurden eine Bohrmaschine der Marke Makita und auch eine Ladekabel für ein E-Bike. Der genaue Wert des Diebesgutes muss noch ermittelt werden. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder auch Verbleib der Werkzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

