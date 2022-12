Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerinnen angefahren - Autofahrer flüchtet

Olpe (ots)

Im Kreisverkehr "Am Bratzkopf/Stellwerkstraße" kam es am Freitag (16.12.2022) um 17:35Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer hatte die Straße "Am Bratzkopf" in Fahrtrichtung "Bruchstraße" befahren. In Höhe des Kreisverkehrs stieß sein PKW leicht mit zwei Fußgängerinnen (26 und 27) zusammen, als diese den dortigen Fußgängerüberweg benutzten. Der Fahrzeugführer hielt sein Auto zunächst an und unterhielt sich kurz mit den Fußgängerinnen. Als er jedoch vorgab, sein Fahrzeug an den Straßenrand zu fahren, entfernte er sich stattdessen ohne Weiteres in Richtung Busbahnhof. Die beiden Frauen wurden jeweils leicht verletzt. Sie konnten sich zwar das ausländische Kennzeichen des silbernen Opel Zafiras merken, jedoch konnte der Autofahrer im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Insgesamt sollen sich noch vier weitere Personen im Auto befunden haben. Der Fahrzeugführer wurde folgendermaßen beschrieben: - Männlich - Ca. 35-40 Jahre - Dunkle Haare - Schwarz-Rot-gestreifter Pullover

Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 zu melden.

