Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kindertagesstätte - Unbekannte gehen Gartenlaube an

Bünde (ots)

(jd) Mitarbeiterinnen einer Kindertagesstätte an der Lutherstraße bemerkten am Dienstag (30.5.) gegen 7.00 Uhr Beschädigungen auf dem Außengelände des Kindergartens fest. Unter anderem befanden sich dort zerstörte Blumentöpfe, die am Freitag noch intakt waren. Die Mitarbeiterinnen stellten dann fest, dass bisher unbekannte Täter gewaltsam das Fenster einer Gartenlaube angegangen sind, um in das Innere zu gelangen. Dort wurden unter anderem zwei Spielzeugkisten, mehrere Spielzeuge und Spielzeugeimer demoliert. Ob Gegenstände aus der Laube oder vom Gelände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Alleine der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber gab eine Zeugin an, dass sich am Montag gegen 17.00 Uhr drei Jugendliche auf dem Gelände aufhielten und von ihr gebeten wurden, das private Gelände des Kindergartens zu verlassen. Daraufhin entfernten sich die drei Unbekannten in Richtung eines Zauns. Ob diese Personen mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher die drei Unbekannten oder weitere Zeugen, um Kontaktaufnahme unter 05221/8880.

