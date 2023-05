Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei Lastkraftwagen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bünde/Enger /Hiddenhausen (ots)

(jd) Gestern (30.5.) bemerkte der Mitarbeiter einer Spedition um 5.00 Uhr, dass sein Lkw samt Anhänger entwendet wurde: Der 44-jährige Bünder hatte den LKW der Marke DAF am Freitag gegen 17.00 Uhr an der Schlossstraße, zwischen der Autobahnunterführung und der Carl-Severing-Straße in Bünde, am Straßenrand abgestellt und verschlossen. Am Dienstag fehlte von dem blauen Dreiachser mit blauer Plane sowie dem daran angekoppelten Tandem-Anhänger mit ebenfalls blauer Plane und dem angehängten Gabelstapler jede Spur. Auf dem Anhänger befanden sich rund 17 Rollen Kunstrasen für Sportplätze. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Etwa zeitgleich stellte eine 31-jährige Herforderin fest, dass ihre Zugmaschine der Marke DAF an der Daimlerstraße in Enger entwendet wurde. Sie hatte den Lkw samt Auflieger letztmalig am vergangenen Freitag um 10.30 Uhr dort gesehen - am Dienstag stand nur noch der Auflieger an der Daimlerstraße. Der Sachschaden wird in diesem Fall mit rund 60.000 Euro angegeben.

Um 5.30 Uhr bemerkte dann ein 64-jähriger Bünder das Fehlen eines weißen LKW der Marke Fiat. Das Fahrzeug hatte ein Mitarbeiter seiner Firma am Freitag in der firmeneigenen Halle an der Boschstraße in Hiddenhausen geparkt und die Halle. Am Dienstag war das Tor der Halle nicht mehr vollständig verschlossen und der Lkw aus der Halle entwendet worden. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet in allen drei Fällen Zeugen, die im Verlauf des Pfingstwochenendes etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell