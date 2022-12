Polizei Hamburg

POL-HH: 221213-2. Nach Encrochat-Auswertung: Mutmaßlicher Dealer in Hamburg-Lurup verhaftet

Hamburg (ots)

Tatzeiten: April bis Mai 2020; Tatort: Hamburger Stadtgebiet

Aufgrund der weiterhin andauernden "Encrochat"-Ermittlungen verzeichnen die Hamburger Strafverfolgungsbehörden den nächsten Erfolg. Beamte des für Organisierte Kriminalität zuständigen Landeskriminalamts (LKA 6) vollstreckten Dienstagmorgen einen Haftbefehl und zwei Durchsuchungsbeschlüsse gegen einen dringend tatverdächtigen Mann.

Durch die Entschlüsselung des Kryptodienstes geriet der 31-jährige Ivorer in den Fokus der Ermittler. Ihm wird vorgeworfen, in dem oben genannten Zeitraum mit über 20 Kilogramm Marihuana und etwa 2,5 Kilogramm Kokain Handel betrieben zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für eine Wohnung in Altona-Altstadt und seine Wohnung in Lurup, in der der mutmaßliche Dealer auch angetroffen und verhaftet wurde.

Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige dem Untersuchungsgefängnis überstellt.

Die Ermittlungen dauern an.

