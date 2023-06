Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung nach Überholvorgang - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet in einem Fall von Körperverletzung im Straßenverkehr um Mithilfe: In der vergangenen Woche fuhr ein 17-jähriger Hiddenhauser am Donnerstag (25.5.) gegen 19.35 Uhr auf dem Fahrradweg an der Bünder Straße in Richtung Herford. Zeitgleich fuhr vor ihm ein weiterer Pedelec-Fahrer, den er aufgrund der geringen Geschwindigkeit auf Höhe der Milchstraße überholt hat. Der etwa 35 Jahre alte und 180cm große Unbekannte beschleunigte daraufhin sein Pedelec und fuhr rechts neben den 17-Jährigen. Plötzlich und unvermittelt trat der Mann gegen den Hiddenhauser, der dadurch die Kontrolle über sein Rad verlor und in den parallelverlaufenden Grünstreifen stürzte. Der Unbekannte verlor ebenfalls das Gleichgewicht und stürzte seinerseits. Der Mann, der einen schwarzen langen Bart und ein südeuropäisches Erscheinungsbild hat, schlug dann noch auf den 17-Jährigen ein, ehe er sich entfernte. Der 17-Jährige wurde durch den Sturz und die Schläge verletzt. Er verständigte seinen Erziehungsberechtigten sowie die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ. Daher bittet die Polizei Herford mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder dem gesuchten Pedelec-Fahrer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell