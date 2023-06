Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geschwindigkeitsanlage beschädigt- Täter benutzen Sprühfarbe

Hiddenhausen (ots)

(sls) Nachdem am vergangenen Pfingstwochende eine Blitzersäule in Rödinghausen an der Hansastraße beschädigt wurde, besprühten in der Nacht zu Freitag (2.6.) unbekannte Täter eine mobile Geschwindigkeitsanlage in Hiddenhausen-Schweicheln. Die Anlage befand sich an der Herforder Straße in Höhe eines Hotels seitlich der Fahrbahn abgestellt. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte gegen 1.15 Uhr beobachtet werden, wie zwei dunkel gekleidete männliche Personen im Bereich der Anlage aufhielten. Aus einem Rucksack nahmen die Täter eine rote Sprühfarbe und beschädigten damit die Anlage. Anschließend entfernten sich die beiden Personen in unbekannte Richtung. Die Männer werden beschrieben mit ca. 180m und schlanker Statur und trugen beide einen schwarzen Hoodie. Einer der Täter hatte zudem noch eine blaue Jeanshose an und trug eine blaue OP-Maske. Beim zweiten Täter konnte eine schwarze Jogginghose und eine dunkles Tuch vor dem Gesicht erkannt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen und der Sachbeschädigung geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford.

