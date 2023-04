Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugführer unter Einfluss von u. a. Betäubungsmitteln auf der A 28 (Bereich Stadt Delmenhorst) ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 01.04.23, teilten mehrere Verkehrsteilnehmern gegen 20:20 Uhr einen Pkw mit, der die A 28 in Fahrtrtg. Bremen in starken Schlangenlinien befahren solle. Als ein Besatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn in Höhe der Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport zu dem Fahrzeug aufgeschlossen hatte, reagierte der Fahrzeugführer, bei dem es sich, wie sich später herausstellte, um einen 30-jährigen aus Molbergen handelte, zunächst nicht auf die Anhaltesignale. Erst mit einigem zeitlichen Verzug hielt der Fahrzeugführer mit dem Pkw an. Im Rahmen der nachfolgenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Medikamenten stand, für deren Besitz bzw. Einnahme er kein ärztliches Attest nachweisen konnte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, aufgrund dessen eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Beschuldigten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/93160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell