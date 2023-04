POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugführerin in Delmenhorst erheblich alkoholisiert

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 01.04.2023, kam es gegen 21:35 Uhr zu einer Bombendrohung für eine Sporthalle in Brake, in der zu dem Zeitpunkt eine LAN-Party stattfand. Gegen 21:35 Uhr erhielt ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Brake einen Anruf, in dem mittels vermutlich automatischer Ansage eine Bombendrohung für eine Sporthalle im Philosophenweg mitgeteilt ...

mehr