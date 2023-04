Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit Verletzten

Delmenhorst (ots)

Am 01.04.23, um 04.24 Uhr, kommt es in Wildeshausen, Bauerschaft Denghausen zu einem Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen. Hier befährt der 21-jährige, aus Nienburg stammende Fahrer, mit seinem PKW BMW die K 249 aus Wildeshausen kommend in Richtung Colnrade. Dort kommt er nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Straßenbaum. Nach Angaben der Mitfahrer sei er einem Reh ausgewichen. Der Fahrer wird bei dem Verkehrsunfall schwer, seine drei männlichen Mitfahrer etwa gleichen Alters eher leicht verletzt und im Anschluss in Krankenhäuser verbracht. Da der Fuß des Fahrers zunächst zwischen den Pedalen eingeklemmt war, wurde auch die Feuerwehr alarmiert um ihn aus dieser Situation zu befreien. Am PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in der geschätzten Höhe von 10.000 Euro.

