Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hatten +++ 3 Leichtverletzte

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30. März 2023, gegen 14:30 Uhr, kam es in Hatten im Kreuzungsbereich der Straßen 'Borchersweg' und 'Mühlenweg' zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 18-jähriger aus der Gemeinde Ovelgönne befuhr in seinem Seat die Straße 'Borchersweg' in Richtung Sandkrug. Im Kreuzungsbereich der Straße 'Mühlenweg' übersah er eine bevorrechtigte 56-jährige aus Hatten, welche in ihrem Hyundai unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pkw der 56-jährigen in einen weiteren Pkw, Volkswagen Golf, einer 40-jährigen schleuderte.

Durch den Zusammenstoß der drei Fahrzeuge wurden der 18-jährige Pkw-Fahrer, sowie die 40-jährige aus Berne und die 56-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt.

Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Gegen den 18-jährigen ist ein Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet worden.

Der Gesamtschaden wurde auf circa 17.000 Euro geschätzt.

