Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in Hude

Delmenhorst (ots)

Durch eine aufmerksame Bürgerin wurde am Donnerstag, den 30. März 2023, ein Brand an einer Photovoltaikanlage in Hude gemeldet.

Der 33-Jährigen fiel gegen 10:45 Uhr Qualm und beißender Geruch von einem Dach eines Nebengebäudes an der Stieglitzstraße in Hude auf und informierte umgehend die dortigen Anwohner.

Durch den Eigentümer konnte das Feuer auf dem Dach des Nebengebäudes selbstständig mittels Gießkanne gelöscht werden. Ein Eingreifen durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hude war abschließend nicht mehr notwendig.

Durch eine ebenfalls eingesetzte Rettungswagenbesatzung wurde der 76-jährige Eigentümer anschließend vorsorglich untersucht. Verletzt wurde dieser durch seine Löschmaßnahmen auf dem Dach nicht.

Durch die Polizei wurde die Brandursachenermittlung aufgenommen und der Brandort vorerst beschlagnahmt.

Nach eigenen Angaben habe der Eigentümer vor 23 Jahren die Solaranlage selbst erbaut und über die Jahre erweitert. Als Brandursache konnte abschließend ein technischer Defekt an der Anlage festgestellt werden. Der Brandort wurde bereits wieder freigegeben. Ein Fremdschaden ist nicht entstanden. Der Gesamtschaden ist nicht bekannt.

