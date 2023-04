POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einsatz der Polizei anlässlich eines Fußballspiels

Delmenhorst (ots) - In der Nacht vom 29.03.2023 auf den 30.03.2023 schneidet in Hatten, Brandenburger Straße ein unbekannter Täter ein Loch in die Schiebetür des dort abgestellten Transporters. Im Anschluss entriegelt er die Tür und entwendet aus dem Inneren Elektrowerkzeuge. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: ...

