Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Evakuierung einer Sporthalle nach Bombendrohung in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 01.04.2023, kam es gegen 21:35 Uhr zu einer Bombendrohung für eine Sporthalle in Brake, in der zu dem Zeitpunkt eine LAN-Party stattfand.

Gegen 21:35 Uhr erhielt ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Brake einen Anruf, in dem mittels vermutlich automatischer Ansage eine Bombendrohung für eine Sporthalle im Philosophenweg mitgeteilt wurde.

Nachdem die Polizei von dem Mitarbeiter in Kenntnis gesetzt worden war, erfolgte in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen einer zu diesem Zeitpunkt in dieser Sporthalle stattfindenden LAN-Party eine Evakuierung der ca. 180 Gäste sowie nachfolgend eine Absperrung des angenommenen Gefahrenbereiches.

Während die Teilnehmer der Veranstaltung in einer nahegelegenen Unterkunft durch Kräfte des THW und des DRK versorgt wurden, erfolgte durch den Einsatz entsprechend spezialisierter Diensthunde eine Absuche der Sporthalle, die aufgrund der Gebäudegröße erst gegen 04:00 Uhr abgeschlossen war. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden, so dass dann die Freigabe der Sporthalle und Aufhebung der Absperrung erfolgen konnte.

Es wird angenommen, dass eine tatsächliche Gefährdungslage der Teilnehmer an der Veranstaltung zu keinem Zeitpunkt bestanden hat.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch die Bombendrohung eigeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell