Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugführer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet Delmenhorst gestellt - Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 02.04.2023, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 03:30 Uhr auf der Rudolf-Königer-Straße in Delmenhorst ein Pkw auf, der vom Fahrzeugführer grob verkehrswidrig und rücksichtslos geführt wurde. So wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zunächst ein anderer Verkehrsteilnehmer überholt, bevor im weiteren Verlauf die Fahrt "An den Graften" in Rtg. der Graftwiesen fortgesetzt wurde. Hier wurde auf die Straße "Am Stadtbad" abgebogen und in dieser 30km/h-Zone trotz vor Ort befindlicher Passanten auf über 100 km/h beschleunigt. Hinter einer Kuppe kam der Pkw aufgrund der Fahrgeschwindigkeit von der Fahrbahn ab und wurde im dortigen Schotterbereich stark abgebremst. Als der Fahrzeugführer, bei dem es sich, wie sich dann herausstellte, um einen 21-jährigen Bremer handelte, im Begriff war, seine Fahrt fortzusetzen, wurde dieses durch den aufschließenden Funkstreifenwagen unterbunden und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Den 21-jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, auf dessen Grundlage der Führerschein noch vor Ort beschlagnahmt wurde.

