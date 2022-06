Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Geldbeuteldiebstähle in Discount-Einkaufsmarkt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.06.2022, 11:00 - 11:15 Uhr und 14:45 Uhr bis 15:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße 4. SV: Unabhängig voneinander wurden am 28. Juni zwei Frauen (76 und 78 Jahre alt) beim Einkaufen in einem Discounter bestohlen. Bislang unbekannte Täter entwendeten in beiden Fällen die Geldbörse aus der Einkaufstasche, die jeweils am Einkaufswagen hing und deshalb nicht immer im Blickfeld der Besitzerinnen war. Täterhinweise liegen nicht vor. Diebesgut: Jeweils Bargeld im zweistelligen Eurobereich und persönliche Dokumente (Schadenshöhe: jeweils ca. 150 Euro).

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zu den Diebstählen. |pizw

