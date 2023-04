Polizei Hamburg

POL-HH: 230410-4. Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 06.04.2023, 17:35 Uhr

Unfallort: Hamburg-Lohbrügge, Sander Damm

Ein 11-jähriger Junge ist am vergangenen Donnerstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Ermittlungen führt der Verkehrsunfalldienst Süd.

Ein 60-Jähriger befuhr mit seinem Seat im linken Fahrstreifen den Sander Damm aus Richtung Bergedorfer Straße kommend in Richtung Lohbrügger Markt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war die Ampel an der Kreuzung Sander Damm / Ludwig-Rosenberg-Ring wegen eines technischen Defektes ausgefallen. Dort fuhr der 11-Jährige auf einem Tretroller im Kreuzungsbereich von rechts auf die Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision des Jungen mit dem Seat des 60-Jährigen. Der 11-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.

Für die Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich in der Zeit von 17:55 Uhr bis 18:55 Uhr zum Teil voll gesperrt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

