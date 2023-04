Polizei Hamburg

POL-HH: 230406-2. 12-Jähriger bei Unfall in Hamburg-Lokstedt schwer verletzt

Hamburg

Unfallzeit: 05.04.2023, 13:55 Uhr

Unfallort: Hamburg-Lokstedt, Grandweg

Gestern Nachmittag ist ein 12-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Lokstedt schwer verletzt worden.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Innenstadt/West (VD 21) zufolge befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Opel Meriva den Grandweg in Richtung Julius-Vosseler-Straße. Der Junge fuhr zeitgleich mit seinem Fahrrad verbotswidrig auf dem linken Gehweg des Grandwegs. In Höhe der Hausnummer 107 bog der Senior nach links in die Sackgasse ab und kollidierte mit dem querenden Kind.

Der Junge, der einen Fahrradhelm trug, erlitt unter anderem Schürfwunden im Gesicht und Schmerzen. Ein Rettungswagen transportierte ihn zur stationären Behandlung in eine nahegelegene Klinik.

Der Verkehrsermittlungsdienst (VD 22) hat die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, übernommen.

Polizei Hamburg