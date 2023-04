Polizei Hamburg

POL-HH: 230404-1. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Hamburg-Heimfeld

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 03.04.2023, 19:29 Uhr

Unfallort: Hamburg-Heimfeld, Stader Straße

Gestern Abend ist es im Hamburger Stadtteil Heimfeld zu einem Unfallgeschehen zwischen mehreren Fahrzeugen gekommen, bei dem drei Personen zum Teil schwer verletzt worden sind.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Seat Ibiza den linken Fahrstreifen der Stader Straße in Richtung Harburg. Kurz vor der Einmündung des Moorburger Bogens touchierte Sie einen Sattelauflieger eines auf dem dortigen Abbiegestreifen verkehrsbedingt wartenden Lkw. Anschließend fuhr die Seat-Fahrerin mittig auf beiden Fahrstreifen weiter, bis sie ihr Auto aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr steuerte. Dort kollidierte ihr Seat frontal mit einem entgegenkommenden Opel Zafira. Ein weiterer 32-jähriger Entgegenkommender konnte seinen Opel Astra nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Opel Zafira auf. Die beiden Insassinnen (23 und 50 Jahre) des Opel Zafira mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurden anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Seat Ibiza wurde aufgrund einer bei ihr vorliegenden Erkrankung und der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Erkrankung bestand zunächst Lebensgefahr.

An allen am Unfall beteiligten Pkw entstanden hohe Sachschäden. Am Lkw entstand leichter Sachschaden. Der Lkw-Fahrer und der auf den Unfall auffahrende Pkw-Fahrer wurden nach derzeitigem Sachstand nicht verletzt.

Die Stader Straße wurde bis circa 22:15 Uhr für die Verkehrsunfallaufnahme und Aufräumarbeiten komplett gesperrt.

Die Ermittlungen werden nun durch den Verkehrsunfalldienst Süd (VD 42) geführt. Insbesondere wird geprüft, ob die Erkrankung der 59-Jährigen ursächlich für den Unfall war.

