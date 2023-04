Polizei Hamburg

POL-HH: 230402-3. Zeugenaufruf nach Überfalltaten in Hamburg-Harburg und -Bergedorf

Hamburg (ots)

Tatzeiten:

a) 01.04.2023, 19:52 Uhr b) 02.04.2023, 01:13 Uhr

Tatorte:

a) Hamburg-Harburg, Bremer Straße b) Hamburg-Bergedorf (Ladenbek), Ladenbeker Furtweg

Nachdem jeweils Einzeltäter versucht haben, am Samstagabend einen Supermarkt in Harburg sowie in der Nacht zu Sonntag eine Tankstelle in Bergedorf zu überfallen, sucht die Polizei nach Zeugen.

a) Den bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) zufolge hatte sich ein noch Unbekannter zum Kassenbereich begeben und die 29-jährige Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Als der Täter die Anwesenheit eines 51 Jahre alten Zeugen bemerkte, ergriff er ohne Beute die Flucht in Richtung Harburger Innenstadt.

Eine Sofortfahndung mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagen führte nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - circa 180 cm groß - schmächtig - bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose sowie einer Sturmhaube und einer Radfahrer-/Sportbrille

b) Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge hatte der zurzeit Unbekannte die Tankstelle betreten, einen 35 Jahre alten Kunden sowie einen 43-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Der Mitarbeiter setzte sich zur Wehr, woraufhin sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Im weiteren Verlauf flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Billwerder Billdeich. Der Kunde und der Mitarbeiter blieben unverletzt.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - circa 30 Jahre alt - etwa 175 bis 180 cm groß - sportliche/trainierte Statur - auffällig helle Augen - trug eine schwarze Hose, eine schwarze Lederjacke, schwarze Stiefel und eine Skimaske

Der Kriminaldauerdienst übernahm in beiden Fällen die ersten Ermittlungen vor Ort, welche nun durch die zuständigen Raubdezernate (LKA 184 für die Region Harburg und LKA 173 für die Region Bergedorf) fortgeführt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell