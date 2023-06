Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgängerin beim Unfall verletzt

Boizenburg (ots)

Am 17.06.2023 gegen 09:20 Uhr ereignete sich in Boizenburg, an der Kreuzung Klingbergstraße/Reichenstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 66-jährige Fahrzeugführer eines PKW, welcher von der Klingbergstraße nach links in die Reichenstraße abbog, übersah die 33-jährige Fußgängerin, welche die Straße bereits zur Hälfte überquert hatte. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich die Fußgängerin unter anderem am Kopf und wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Beide am Unfall beteiligten Personen sind deutsch.

Arne Herzog

Polizeikommissar Polizeirevier Boizenburg

