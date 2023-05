LPI-EF: Aggressiver Ladendieb

Erfurt (ots) - In das Visier von Dieben geriet ein Wohnmobil in Erfurt. Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag zerstörten die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs, welches in der Christian-Kittel-Straße geparkt hatte. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Aus dem Inneren des Wohnmobils stahlen die Täter mehrere Taschen und Powerbanks im Gesamtwert von über 400 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

