POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Gartenhütte fängt Feuer - 35.000 Euro Schaden

Simmersfeld (ots) - Einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben noch unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen in Fünfbronn. Die Täter machten sich gegen 01:00 Uhr an dem in der Besenfelder Straße aufgestellten Automaten zu schaffen. Nachdem sie diesen offenbar mithilfe einer Flex gewaltsam geöffnet hatten, ...

mehr