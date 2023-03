Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Bedrohung auf offener Straße; Polizei sucht Zeugen.

Mühlacker (ots)

Von zwei Männern bedroht worden ist am Sonntagnachmittag ein Mann im Bereich der Bahnhofstraße vor einem Geldinstitut.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 27-jährige Mann zu Fuß in Begleitung eines weiteren Mannes im Bereich der Bank in der Bahnhofstraße unterwegs als plötzlich zwei junge Männer aus einem schwarzen Kleinwagen ausstiegen. Diese gingen auf den Mann zu. Eine der Personen hielt hierbei offenbar einen Teleskopschlagstock in den Händen. Im weiteren Verlauf soll der schwarze Kleinwagen im Bereich der Friedrichstraße nochmals auf den Mann zugefahren sein und ihn hierbei am Oberkörper berührt haben. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 Jahre alt, südosteuropäisches / orientalisches Erscheinungsbild, vermutlich türkisch sprechend. Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers in Mühlacker hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

