POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitskontrollen auf der B294

Freudenstadt (ots) - Einen Sachschaden im vierstelligen Eurobereich hat am Mittwochmittag ein Unbekannter an einem geparkten Pkw in Freudenstadt hinterlassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein auf dem Parkplatz bei einem Hotel in der Lauterbadstraße abgestellter VW in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13:10 Uhr beschädigt. Der Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro ...

