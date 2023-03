POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Lkw schleift geparkten Pkw mit - Zeugenhinweise erbeten

Heimsheim (ots) - Am frühen Dienstagmorgen ist ein Einbruch in ein Geschäft in der Römerstraße in Heimsheim verübt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen bislang Unbekannte gegen 03:00 Uhr in das Gebäude ein. Mit Diebesgut im Wert von etwa 7.000 Euro konnten die Täter im Anschluss unerkannt flüchten. Der Polizeiposten Heimsheim sucht Zeugen, die die ...

