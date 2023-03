Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Kleinkind nach Verkehrsunfall schwer verletzt.

Straubenhardt (ots)

Schwer verletzt worden ist am späten Dienstagnachmittag ein Kind, nachdem es mit einem Auto kollidierte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr das Mädchen in Begleitung der Mutter gegen 17:10 Uhr auf einem Laufrad das Schulgässle in Conweiler. Am Ende der abschüssigen Strecke geriet das Kind mit dem Laufrad im Bereich der Einmündung in die Römerstraße auf die Fahrbahn, wo gerade eine Opelfahrerin die Strecke passierte. Das Kind stieß in der Folge mit dem Auto zusammen und zog sich hierbei schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Das Mädchen musste in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die näheren Umstände zum Kollisionsgeschehen sind gegenwärtig Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Christian Koch, Pressestelle

