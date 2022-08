BPOL NRW: Unbekannte schlagen auf 24-Jährigen ein - Bundespolizei ermittelt

Gladbeck - Essen (ots) - Am Samstagabend (27. August) sollen zwei Jugendliche zwei Heranwachsende in einem Regionalexpress in Gladbeck beleidigt und bedroht haben. Bundespolizisten stellten die Beteiligten bei ihrer Ankunft am Essener Hauptbahnhof. Gegen 18:30 Uhr soll es im RE14 (Dorsten-Essen) zwischen Gladbeck-Zweckel und Gladbeck-West zu einer verbalen Streitigkeit ...

mehr