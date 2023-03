Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Leiter des Polizeireviers Klaus Armbruster feierlich in den Ruhestand verabschiedet - Klaus Ziegler wird Nachfolger

Nagold (ots)

Der Leiter des Polizeireviers Nagold, Klaus Armbruster, ist am Dienstag in festlichem Rahmen in der Nagolder Stadthalle in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Sein direkter Nachfolger ist Klaus Ziegler.

Das feierliche Programm wurde durch das Polizeimusikkorps Karlsruhe gekonnt musikalisch eröffnet. Erster Polizeihauptkommissar Klaus Armbruster erhielt daraufhin nach über 45 Jahren im Dienst der Polizei Baden-Württemberg seine Ruhestandsurkunde vom Leiter der Schutzpolizeidirektion, Leitender Polizeidirektor Andreas Bjedov. Bei der Veranstaltung erwiesen ihm zudem zahlreiche Gäste, darunter Erster Landesbeamter Dr. Frank Wiehe, der Nagolder Oberbürgermeister Jürgen Großmann sowie mehrere seiner Bürgermeisterkollegen aus den Städten und Gemeinden innerhalb des Revierbezirks, Polizeipräsident Christian Dettweiler, Vertreter aus der Justiz sowie anderer Behörden, Vereine und Institutionen, Mitglieder anderer Blaulichtorganisationen und der Vorsitzende des Örtlichen Personalrats des Polizeipräsidiums, Frank Otruba, die Ehre. Die Festredner lobten seine Kompetenzen, seinen respektvollen und loyalen Umgang mit Mitarbeitern und Vorgesetzten, seine Menschlichkeit im sowie neben dem Beruf und seine Motivation bis zum letzten Tag bei der Polizei.

"Klaus Armbruster, ein vollständig ausgeglichener Polizeibeamter, der stets die Besonnenheit und Ruhe hatte, auch in brenzligen Situationen bedacht und überlegt zu handeln.", so Oberbürgermeister Jürgen Großmann in seiner Ansprache.

Während der Zeremonie durfte sich Klaus Armbruster auch über mehrere liebevoll gestaltete Abschiedsgeschenke freuen, die unter anderem von zahlreichen Vertretern der Belegschaft ihrem nun ehemaligen Chef überreicht wurden.

Nahtlos an die Pensionierung von Klaus Armbruster schloss sich die Amtsübergabe an seinen Nachfolger an. Erster Polizeihauptkommissar Klaus Ziegler hat mit seinen knapp 37 Jahren Berufserfahrung bereits in verschiedenen Funktionen bei der Polizei seine Expertise unter Beweis gestellt. Zuletzt war er als kommissarischer Leiter des Stabsbereichs Technik im Polizeipräsidium Pforzheim tätig. Nach insgesamt über zehn Jahren, die Klaus Ziegler in seiner polizeilichen Laufbahn bereits auf dem Polizeirevier in Nagold verbrachte, wird er nun dorthin zurückkehren und mit seinem reichlichen Vorwissen die Stelle des Revierleiters besetzen.

Der Abend in der Stadthalle klang mit einem gemeinsamen Essen und einem gelungenen Auftritt der Big Band des Otto-Hahn-Gymnasiums aus. Die Feier war ein äußerst würdiger Abschied für Klaus Armbruster und ein vielversprechender Anfang für Klaus Ziegler als neuem Leiter des Polizeireviers Nagold.

Max Hermann, Pressestelle

